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Рабочего из Башкирии убило колесом

В Башкирии разорвавшееся колесо погубило рабочего.

Источник: Комсомольская правда

В Илишевском районе Башкирии произошел смертельный несчастный случай. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Трагедия произошла позавчера в машинно-тракторной мастерской в села Старокуктово. Во время демонтажа оборудования произошел разрыв колеса кормораздатчика. Отлетевший диск колеса ударил в голову 56-летнего механизатора ООО Племзавод «Урожай». В результате мужчина скончался на месте.

Гострудинспекция начала расследование. Заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова сообщила, что специалисты намерены тщательно изучить обстоятельства происшествия.

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