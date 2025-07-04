Рабочего из Башкирии убило колесом

В Илишевском районе Башкирии произошел смертельный несчастный случай. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.
Трагедия произошла позавчера в машинно-тракторной мастерской в села Старокуктово. Во время демонтажа оборудования произошел разрыв колеса кормораздатчика. Отлетевший диск колеса ударил в голову 56-летнего механизатора ООО Племзавод «Урожай». В результате мужчина скончался на месте.
Гострудинспекция начала расследование. Заместитель руководителя ведомства Оксана Ванскова сообщила, что специалисты намерены тщательно изучить обстоятельства происшествия.
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