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В Уфе задержали пьяного подростка за рулем «Приоры»

Сегодня, 4 июля, ранним утром сотрудники ДПС в Уфа задержали автомобиль марки «Лада Приора».

Источник: РИА "Новости"

Во время проверки документов выяснилось, что за рулем находится 16-летний подросток.

Как сообщили в госавтоинспекции столицы Башкирии, он был в состоянии алкогольного опьянения — этот факт подтвердило медицинское освидетельствование.

Родителей несовершеннолетнего водителя сразу вызвали на место события, где вместе провели процедуру медицинского освидетельствования и изъяли автомобиль.

В отношении подростка составили материал об административном правонарушении, материалы в отношении действий его родителей направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Социальная кампания «Не рули, малай!» в Башкирии продолжается.