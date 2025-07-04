В Уфе задержали пьяного подростка за рулем «Приоры»

Во время проверки документов выяснилось, что за рулем находится 16-летний подросток.
Как сообщили в госавтоинспекции столицы Башкирии, он был в состоянии алкогольного опьянения — этот факт подтвердило медицинское освидетельствование.
Родителей несовершеннолетнего водителя сразу вызвали на место события, где вместе провели процедуру медицинского освидетельствования и изъяли автомобиль.
В отношении подростка составили материал об административном правонарушении, материалы в отношении действий его родителей направили в комиссию по делам несовершеннолетних.
Социальная кампания «Не рули, малай!» в Башкирии продолжается.