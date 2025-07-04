Троим омичам, включая экс-силовика, присудили от 3 до 3,5 лет тюрьмы

Следствие установило, что в октябре 2023 года руководитель юридической компании убедила владельца строительной фирмы передать 100 тысяч рублей за «минимизацию рисков» при перерегистрации юрлица. Затем потребовала еще 1,5 млн рублей за защиту от проверок. Кроме того, с начала 2022-го по февраль 2023 года обвиняемые вымогали у четырех своих клиентов суммы от 150 тысяч до 7,2 млн рублей. Злоумышленники использовали поддельные удостоверения с аббревиатурами силовых ведомств.