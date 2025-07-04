Троим омичам, включая экс-силовика, присудили от 3 до 3,5 лет тюрьмы

4 июля Куйбышевский райсуд Омска огласил приговор фигурантам уголовного дела — директору юридической фирмы, бывшему сотруднику правоохранительных органов и правозащитнице. Их отправили в колонию, признав виновными по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество. Детали озвучили в прокуратуре региона.
Следствие установило, что в октябре 2023 года руководитель юридической компании убедила владельца строительной фирмы передать 100 тысяч рублей за «минимизацию рисков» при перерегистрации юрлица. Затем потребовала еще 1,5 млн рублей за защиту от проверок. Кроме того, с начала 2022-го по февраль 2023 года обвиняемые вымогали у четырех своих клиентов суммы от 150 тысяч до 7,2 млн рублей. Злоумышленники использовали поддельные удостоверения с аббревиатурами силовых ведомств.
Суд назначил руководителю фирмы три года ИК общего режим, правозащитнице — три года и три месяца, бывшему силовику — три года и четыре месяца. Сразу после оглашения приговора фигурантов взяли под стражу.