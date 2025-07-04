В Петербурге мошенники обманули пенсионера на 18 миллионов рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, убедивших пенсионера расстаться с 18 миллионами рублей под предлогом обеспечения сохранности денег, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в четверг в полицию Кировского района города обратился 87-летний пенсионер, живущий на улице Маршала Говорова.
«(Заявитель сообщил — ред.), что в мае на его телефон позвонили неизвестные и под предлогом сохранения денежных средств от мошеннических действий убедили передать в два этапа курьеру 18 000 000 рублей», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.