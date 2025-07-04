С фирмы Олега Митволя взыскали более 500 млн рублей по делу о метро Красноярска

Осенью 2019 года краевое транспортное управление заключило с трестом государственный контракт на корректировку проекта строительства метрополитена стоимостью более 950 миллионов рублей. Документы о выполненных работах имели недостатки, препятствующие их приемке. Тем не менее стороны подписали акты приема-передачи с фиктивными сведениями, и чиновники оплатили коммерсантам работу, напомнили в прокуратуре Красноярского края.
В 2023 году суд вынес приговор руководителю треста, бывшему федеральному чиновнику Олегу Митволю, обвиненному в крупном мошенничестве. Фигуранта отправили в колонию и взыскали с него ущерб — полную стоимость госконтракта.
Кроме этого, транспортное управление обратилось в Арбитражный суд с требованием взыскать деньги с треста, которым управлял Митволь.
Сегодня суд вынес решение по иску: в пользу заказчика взыскано 521,5 миллиона рублей неосновательного обогащение и почти 116 миллионов в счет неустойки, уточнили в прокуратуре.