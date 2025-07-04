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Жители Челябинской области незаконно потратили свет на 2,4 миллиона рублей

В рейдах «Россети Урал» обнаружили 29 незаконных подключений в пяти южноуральских округах.

Источник: Комсомольская правда

В первом полугодии специалисты челябинского филиала «Россети Урал» провели 30 рейдовых выездов и 68 точечных проверок счётчиков в Троицком, Увельском, Пластовском, Октябрьском и Чесменском округах. Итогом стало выявление 29 фактов бездоговорного потребления — суммарный ущерб оценён более чем в 2,4 млн рублей.

— В ходе рейдовых мероприятий специалисты «Россети Урал» составили 29 актов неучтённого потребления на сумму более 2,4 млн рублей, — сообщили в пресс службе компании.

Часть нарушителей уже добровольно погасила почти 100 тыс. рублей, остальные суммы энергокомпания намерена взыскать через суд и правоохранительные органы.