Жители Челябинской области незаконно потратили свет на 2,4 миллиона рублей

В первом полугодии специалисты челябинского филиала «Россети Урал» провели 30 рейдовых выездов и 68 точечных проверок счётчиков в Троицком, Увельском, Пластовском, Октябрьском и Чесменском округах. Итогом стало выявление 29 фактов бездоговорного потребления — суммарный ущерб оценён более чем в 2,4 млн рублей.
— В ходе рейдовых мероприятий специалисты «Россети Урал» составили 29 актов неучтённого потребления на сумму более 2,4 млн рублей, — сообщили в пресс службе компании.
Часть нарушителей уже добровольно погасила почти 100 тыс. рублей, остальные суммы энергокомпания намерена взыскать через суд и правоохранительные органы.