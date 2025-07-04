Жители Челябинской области незаконно потратили свет на 2,4 миллиона рублей

В первом полугодии специалисты челябинского филиала «Россети Урал» провели 30 рейдовых выездов и 68 точечных проверок счётчиков в Троицком, Увельском, Пластовском, Октябрьском и Чесменском округах. Итогом стало выявление 29 фактов бездоговорного потребления — суммарный ущерб оценён более чем в 2,4 млн рублей.