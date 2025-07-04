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Жительницу Миасса осудят за продажу собственных персональных данных

Простой заработок нашла для себя 41-летняя жительница Миасса.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, женщина за пять тысяч рублей согласилась передать свои паспортные данные и поставить подписи, где потребуется. В результате она стала генеральным директором фирмы, никакого отношения к которой не имела, а также получила 100%-ную долю в её уставном капитале. Реальной власти в коммерческой организации она при этом не получила.

Когда об этом стало известно правоохранительным органам, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Материалы расследования с обвинительным заключением уже направлены для дальнейшего рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полиция предупреждает, что нельзя доверять личностям, предлагающим вознаграждение за ваши персональные данные. Помните, что, соглашаясь быть подставным лицом для какой-либо фирмы, вы обрекаете себя на уголовное преследование.