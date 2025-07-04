Жительницу Миасса осудят за продажу собственных персональных данных

По версии следствия, женщина за пять тысяч рублей согласилась передать свои паспортные данные и поставить подписи, где потребуется. В результате она стала генеральным директором фирмы, никакого отношения к которой не имела, а также получила 100%-ную долю в её уставном капитале. Реальной власти в коммерческой организации она при этом не получила.