Жительницу Миасса осудят за продажу собственных персональных данных

По версии следствия, женщина за пять тысяч рублей согласилась передать свои паспортные данные и поставить подписи, где потребуется. В результате она стала генеральным директором фирмы, никакого отношения к которой не имела, а также получила 100%-ную долю в её уставном капитале. Реальной власти в коммерческой организации она при этом не получила.
Когда об этом стало известно правоохранительным органам, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Материалы расследования с обвинительным заключением уже направлены для дальнейшего рассмотрения в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Полиция предупреждает, что нельзя доверять личностям, предлагающим вознаграждение за ваши персональные данные. Помните, что, соглашаясь быть подставным лицом для какой-либо фирмы, вы обрекаете себя на уголовное преследование.