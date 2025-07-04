Водитель Lada XRAY Cross вылетел с дороги в канал в Самарской области 3 июля

ДТП произошло в четверг вечером в Приволжском районе губернии. Автолюбитель травмировался, но от госпитализации отказался. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Информация об аварии появилась 3 июля в 23:01. На 61-м километре дороги Осинки — Приволжье с проезжей части в канал вылетел водитель Lada XRAY Cross. На месте происшествия работали медики и правоохранители.
Также на участке работали специалисты 122-го пожарно-спасательного отряда. Они отключили аккумулятор машины и стабилизировали ее.
Также в четверг в 63-м регионе на трассе М5 «Урал» грузовик Sitrak с полуприцепом столкнулся с «Газелью» и «Калиной».
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