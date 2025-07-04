Два человека пострадали и один погиб в ДТП у деревни Дятлицы под Петербургом

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 44-летний водитель, управляя автомобилем Ford Transit, при повороте не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Citroеn, за рулем которого находился 23-летний водитель из Центральной Азии.
В результате ДТП оба водителя были госпитализированы в состоянии средней степени, 23-летний пассажир французской иномарки скончался на месте аварии. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.
Ранее «Ъ-СПб» писал о двоих пострадавших водителях в результате ДТП с грузовиком на трассе М-11 в Ленобласти.