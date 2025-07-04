Нашествие саранчи зафиксировано на юге Молдовы

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщает о регистрации спорадических вспышек нашествия саранчи в местности Копчак на юге Молдовы.
Насекомое выявили фермеры, они уведомили региональное подразделение ANSA.
«Инспекторы агентства немедленно выехали на место для выяснения обстоятельств и взятия необходимых проб для определения вида вредителя. Были применены меры по борьбе с вредителями, а поля обработаны», — отметили в агентстве.
В соответствии с законодательством Республики Молдова, сельскохозяйственные операторы/владельцы земли и региональные органы местного самоуправления несут ответственность за соблюдение фитосанитарных мер по защите от насекомых и предотвращению их нашествия.
В ANSA заверили, что ведомство следит за ситуацией на местах и примет все меры, чтобы остановить распространение саранчи на другие секторы.