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Нашествие саранчи зафиксировано на юге Молдовы

Южные районы Молдовы атакует саранча, агентство по безопасности пищевых продуктов призывает фермеров своевременно принимать меры.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщает о регистрации спорадических вспышек нашествия саранчи в местности Копчак на юге Молдовы.

Насекомое выявили фермеры, они уведомили региональное подразделение ANSA.

«Инспекторы агентства немедленно выехали на место для выяснения обстоятельств и взятия необходимых проб для определения вида вредителя. Были применены меры по борьбе с вредителями, а поля обработаны», — отметили в агентстве.

В соответствии с законодательством Республики Молдова, сельскохозяйственные операторы/владельцы земли и региональные органы местного самоуправления несут ответственность за соблюдение фитосанитарных мер по защите от насекомых и предотвращению их нашествия.

В ANSA заверили, что ведомство следит за ситуацией на местах и ​​примет все меры, чтобы остановить распространение саранчи на другие секторы.