В Сербии студенты блокируют трассы

«Не вступайте в физические или словесные конфликты. Если появится полиция с оснащением для разгона демонстраций, мирно разойдитесь. Можете перейти на другую ближайшую блокаду или вернуться на то же самое место, когда подразделение (полиции. — Прим. ред.) уйдет. Будьте как можно в большей группе», — говорится в заявлении организаторов акции.