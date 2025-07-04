В Сербии студенты блокируют трассы

Накануне митингующие опубликовали обращение в соцсетях, в котором призвали байкеров, таксистов, аграриев и ветеранов к «тотальной блокаде» сербской столицы с 7:00 (8:00 мск) пятницы, Нови-Сада — с 6:00 (7:00 мск), города Ниш — с 7:00 (8:00 мск).
«Не вступайте в физические или словесные конфликты. Если появится полиция с оснащением для разгона демонстраций, мирно разойдитесь. Можете перейти на другую ближайшую блокаду или вернуться на то же самое место, когда подразделение (полиции. — Прим. ред.) уйдет. Будьте как можно в большей группе», — говорится в заявлении организаторов акции.
При этом они призвали единомышленников пропускать через блокированные участки машины скорой помощи, родителей с детьми, беременных, врачей и медработников, курьеров с лекарствами и едой.
В крупнейшем районе Нови-Београд (Новый Белград) усиленные наряды полиции охраняют перекресток у факультета драматического искусства, движению транспорта ничего не мешает. Главные улицы — Юрия Гагарина и Омладинских Бригада — также открыты.
В другой части сербской столицы — районе Вуков споменик, где расположены несколько факультетов, — демонстранты выкатили мусорные баки, блокировали улицу Рузвельтовой и прилегающие к ней. Они шумят и скандируют. В остальных районах Белграда также перекрывают движение.
В среду сербская полиция задержала 79 участников несанкционированных акций, от нападений манифестантов пострадали четверо полицейских. Высшая белградская прокуратура возбудила уголовное дело после того, как аккаунт «Факультет драматического искусства в блокаде» в соцсети Х отметил на карте отделение полиции Савски-Венац с угрожающим призывом.
Беспорядки в Сербии
- Митингующие 28 июня перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, они требовали проведения досрочных парламентских выборов.
- В этот день в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума: манифестанты добиваются назначения даты голосования.
- На акцию вышли студенты и сторонники оппозиции, всего в ней приняли участие 36 тысяч человек.
- Вечером начались столкновения демонстрантов и полиции, силовики в ответ применили силу, используя щиты и дубинки. Пострадали 48 стражей порядка.
- Задержали 77 протестующих, один из которых несовершеннолетний.
- В воскресенье, 29 июня, активисты выдвинули новое требование — освободить всех манифестантов.
- Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка.
- Высший суд в Белграде 1 июля выпустил их из-под стражи, Высшая прокуратура заявила, что обжалует это решение.
- Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру.