Пожар в супермаркете произошел в Актобе

«Спасатели МЧС оперативно ликвидировали возгорание в супермаркете. В 12-микрорайоне города Актобе на территории одного из супермаркета произошло возгорание потолочной конструкции (обшивка и утеплитель) на площади 5 кв.м. Огонь был оперативно локализован и полностью ликвидирован», — говорится в сообщении в пятницу.