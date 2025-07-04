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Пожар в супермаркете произошел в Актобе

Актобе. 4 июля. КазТАГ — Пожар в супермаркете произошел в Актобе, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Zakon.kz

«Спасатели МЧС оперативно ликвидировали возгорание в супермаркете. В 12-микрорайоне города Актобе на территории одного из супермаркета произошло возгорание потолочной конструкции (обшивка и утеплитель) на площади 5 кв.м. Огонь был оперативно локализован и полностью ликвидирован», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что пострадавших нет.

«Ущерб минимальный. Причины происшествия устанавливаются. Руководство супермаркета выражает благодарность сотрудникам МЧС за их профессионализм, оперативное прибытие и быструю ликвидацию возгорания. Благодаря слаженной работе огнеборцев удалось избежать серьезных последствий», — сказано в сообщении.