В небе над Самарской областью сбит БПЛА 4 июля 2025 года

4 июля 2025 года утром в небе над Самарской областью силы ПВО уничтожили вражеский дрон. Об этом сообщили в МО РФ.
Точное место падения беспилотника не уточняется.
В Самаре из-за беспилотников продолжают действовать ограничения на мобильный интернет. Эти меры введены для защиты жителей и важных объектов. Власти просят самарцев с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Это уже не первый случай уничтожения дронов над областью. Ранее силы ПВО сбивали беспилотники в разных районах региона.
Напомним, что в Самаре 3 июля фиксировались перебои с мобильным интернетом. Связь не ловила в нескольких районах города.
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