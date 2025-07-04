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В небе над Самарской областью сбит БПЛА 4 июля 2025 года

4 июля 2025 года утром в небе над Самарской областью силы ПВО уничтожили вражеский дрон.

4 июля 2025 года утром в небе над Самарской областью силы ПВО уничтожили вражеский дрон. Об этом сообщили в МО РФ.

Точное место падения беспилотника не уточняется.

В Самаре из-за беспилотников продолжают действовать ограничения на мобильный интернет. Эти меры введены для защиты жителей и важных объектов. Власти просят самарцев с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Это уже не первый случай уничтожения дронов над областью. Ранее силы ПВО сбивали беспилотники в разных районах региона.

Напомним, что в Самаре 3 июля фиксировались перебои с мобильным интернетом. Связь не ловила в нескольких районах города.

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