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Появились новые подробности гибели вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова

В Москве обнаружено тело вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова. По данным источника РИА Новости, перед смертью он отправлял прощальные сообщения своей супруге.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов перед смертью отправлял сообщения своей жене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что его тело было обнаружено на Рублевском шоссе на западе Москвы.

Бадалов был крупным российским топ-менеджером, окончил МИФИ и Военную академию Генштаба. Его карьера началась в оборонной отрасли, после чего он занимал руководящие посты в «Атлантис комьюникейшнз» и «Российской корпорации средств связи», возглавлял НИИ «Восход», а в 2021 году перешел в «Транснефть». В качестве вице-президента компании он курировал цифровую трансформацию и автоматизацию процессов. Работа Бадалова была отмечена ведомственными наградами, в том числе за обеспечение энергобезопасности Олимпиады-2014 в Сочи.