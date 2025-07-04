Появились новые подробности гибели вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова

Бадалов был крупным российским топ-менеджером, окончил МИФИ и Военную академию Генштаба. Его карьера началась в оборонной отрасли, после чего он занимал руководящие посты в «Атлантис комьюникейшнз» и «Российской корпорации средств связи», возглавлял НИИ «Восход», а в 2021 году перешел в «Транснефть». В качестве вице-президента компании он курировал цифровую трансформацию и автоматизацию процессов. Работа Бадалова была отмечена ведомственными наградами, в том числе за обеспечение энергобезопасности Олимпиады-2014 в Сочи.