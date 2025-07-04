Задержаны два адвоката по делу экс-главы свердловского УЭБиПК Дьякова

Напомним, в Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло первое заседание по уголовному делу в отношении Андрея Дьякова, обвиняемого в получении взяток на 217 млн руб. и превышении должностных полномочий. По версии следствия, он «крышевал» группу предпринимателей, которые незаконно получали НДС из федерального бюджета, куда в том числе входили Максим Пузанков и Анастасия Чернецкая. Андрей Дьяков признал вину и пошел на сделку со следствием, дав показания, в том числе на подельника — бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова.