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Частный дом вспыхнул в Ростове-на-Дону, огнем охвачено 100 кв. метров

В плотной застройке в Ростове загорелся частный дом, ведется тушение.

Источник: Комсомольская правда

Частный дом вспыхнул в Ростове-на-Дону в опасной близости от других жилых построек. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар разгорелся на Полтавской, 14. Огнем охвачено 100 кв. метров, ведется тушение. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия от РСЧС задействовали 24 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС — 20 человек и шесть единиц техники.

Напомним, ранее в донской столице потушили частный дом и две машины.