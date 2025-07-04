Частный дом вспыхнул в Ростове-на-Дону, огнем охвачено 100 кв. метров

Частный дом вспыхнул в Ростове-на-Дону в опасной близости от других жилых построек. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Пожар разгорелся на Полтавской, 14. Огнем охвачено 100 кв. метров, ведется тушение. По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте происшествия от РСЧС задействовали 24 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС — 20 человек и шесть единиц техники.
Напомним, ранее в донской столице потушили частный дом и две машины.