В Пермском крае объявили режим беспилотной опасности

УФА, 4 июл — РИА Новости. Режим беспилотной опасности ввели в Пермском крае из-за фиксации инцидентов с БПЛА в соседних регионах, сообщает министерство территориальной безопасности региона.
«В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае объявлен режим “Беспилотной опасности”. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», — следует из сообщения.
Ранее в соседней Удмуртии были уничтожены три украинских БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше