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В Пермском крае объявили режим беспилотной опасности

В Пермском крае объявили беспилотную опасность из-за БПЛА в соседних регионах.

Источник: © РИА Новости

УФА, 4 июл — РИА Новости. Режим беспилотной опасности ввели в Пермском крае из-за фиксации инцидентов с БПЛА в соседних регионах, сообщает министерство территориальной безопасности региона.

«В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае объявлен режим “Беспилотной опасности”. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», — следует из сообщения.

Ранее в соседней Удмуртии были уничтожены три украинских БПЛА.

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