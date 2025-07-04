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Женщина застрелила свою собаку под Петербургом

В Кировском районе Ленобласти изъяли целый набор оружия и патронов у двух петербуржцев. Как сообщает 4 июля пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, их жертвой стала собака.

Сигнал о стрельбе у частного дома по улице Гагарина в СНТ «Восход» поступил вечером 2 июля. На место прибыла полиция и задержала 34-летнюю женщину и ее спутника 42 лет, оба были пьяные. Погибла собака. По данным полиции, хозяйка выстрелила из гладкоствольного охотничьего ружья в голову питомцу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным «Фонтанки», в отношении обоих составили протоколы о незаконном хранении и использовании оружия (20.10 КоАП), в отношении женщины составлен протокол о стрельбе в населенном пункте (часть 2 ст. 20.13 КоАП РФ). На месте происшествия изъяты охотничье гладкоствольное ружье, пневматическое ружье с оптическим прицелом и множество коробок с патронами. Оружие ни на кого из них не зарегистрировано.