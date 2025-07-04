Женщина застрелила свою собаку под Петербургом

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным «Фонтанки», в отношении обоих составили протоколы о незаконном хранении и использовании оружия (20.10 КоАП), в отношении женщины составлен протокол о стрельбе в населенном пункте (часть 2 ст. 20.13 КоАП РФ). На месте происшествия изъяты охотничье гладкоствольное ружье, пневматическое ружье с оптическим прицелом и множество коробок с патронами. Оружие ни на кого из них не зарегистрировано.