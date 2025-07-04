Директор уфимской компании ответит перед судом за получившего тяжелые травмы сотрудника

По данным следствия, в мае прошлого года глава ООО «Прометей» без проведения обязательного инструктажа и стажировки допустил сотрудника к высотным работам по огнезащите металлоконструкций и покраске на складе по улице Гвардейской. Мужчина работал на высоте более пяти метров без страховочной привязи, что закончилось падением и получением тяжелых травм.