Директор уфимской компании ответит перед судом за получившего тяжелые травмы сотрудника

В Уфе директора компании будут судить за нарушение охраны труда, приведшее к тяжелой травме работника. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
По данным следствия, в мае прошлого года глава ООО «Прометей» без проведения обязательного инструктажа и стажировки допустил сотрудника к высотным работам по огнезащите металлоконструкций и покраске на складе по улице Гвардейской. Мужчина работал на высоте более пяти метров без страховочной привязи, что закончилось падением и получением тяжелых травм.
Обвиняемый не признает свою вину, предприятие выплатило пострадавшему компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Возбужденное на директора уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.