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Директор уфимской компании ответит перед судом за получившего тяжелые травмы сотрудника

В Уфе директора компании осудят за упавшего с высоты работника.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе директора компании будут судить за нарушение охраны труда, приведшее к тяжелой травме работника. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

По данным следствия, в мае прошлого года глава ООО «Прометей» без проведения обязательного инструктажа и стажировки допустил сотрудника к высотным работам по огнезащите металлоконструкций и покраске на складе по улице Гвардейской. Мужчина работал на высоте более пяти метров без страховочной привязи, что закончилось падением и получением тяжелых травм.

Обвиняемый не признает свою вину, предприятие выплатило пострадавшему компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Возбужденное на директора уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы.

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