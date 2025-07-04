Ночная тревога: в лесах под Любанью и Солигорском искали заблудившихся

Первый случай произошел в Любанском районе, где накануне мужчина заблудился в лесу возле деревни Большие Городятичи. Он был на связи по мобильному телефону, однако она была неустойчивой. В 23.15 сообщение о пропаже человека поступило спасателям, ночью работники МЧС благополучно вывели заблудившегося из леса.
Утром похожая история имела место в Солигорском районе. В лесу недалеко от деревни Летенец потерялась пожилая женщина, о чем утром сообщил ее сын. Мобильного телефона у заблудившейся с собой не было. Поиски заняли у спасателей около двух часов и увенчались успехом.
Оба потерявшиеся возвращены домой, медпомощь им не потребовалась.