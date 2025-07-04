Ночная тревога: в лесах под Любанью и Солигорском искали заблудившихся

Утром похожая история имела место в Солигорском районе. В лесу недалеко от деревни Летенец потерялась пожилая женщина, о чем утром сообщил ее сын. Мобильного телефона у заблудившейся с собой не было. Поиски заняли у спасателей около двух часов и увенчались успехом.