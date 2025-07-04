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В Башкирии два рыбака ушли на рыбалку и больше не вернулись

ГК ЧС: в Башкирии погибли два рыбака.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии погибли два рыбака. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

В своем Telegram-канале глава ведомства выступил с призывом соблюдать меры предосторожности во время рыбалки. Поводом для обращения стали два трагических случая на прошлой неделе, когда рыбаки из Аскинского и Мечетлинского районов не вернулись домой.

Первов сообщил, что с начала года в службу 112 поступило уже более ста вызовов, связанных с происшествиями на рыбалке. Среди основных причин ЧП — падения в воду, потеря ориентации на местности и ловля рыбы в запрещенных местах.

Председатель ГК ЧС порекомендовал рыбакам обязательно проверять прогноз погоды, сообщать родным о месте и времени рыбалки, брать заряженный телефон и портативное зарядное устройство. Особое внимание он уделил безопасности при ловле с лодки, посоветовав проверять плавсредство перед выходом на воду, использовать спасательные жилеты и не заплывать далеко от берега.

Установка мобильного приложения «112», как подчеркнул Кирилл Первов, может значительно ускорить помощь в экстренной ситуации, так как оно автоматически передает координаты пользователя. Руководитель ведомства призвал граждан помнить, что соблюдение простых правил безопасности может предотвратить трагедию и сохранить жизнь.

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