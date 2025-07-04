Мощный взрыв прогремел на заправке в Риме. Пострадал 21 человек

Движение транспорта в районе инцидента, включая работу одной из станций метро, было остановлено. По последним данным, пострадал 21 человек, многие госпитализированы с тяжелыми ожогами. В число раненых вошли девять сотрудников полиции, один пожарный и несколько медиков. Кроме того, по меньшей мере четверо местных жителей получили травмы от осколков выбитых стекол.