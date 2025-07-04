Мошенники выманили у акмолинца 9 млн тенге

Сначала ему позвонили с зарубежного номера, выдав себя за сотрудника ЦОНа, и под предлогом важных документов убедили передать СМС-код. Затем мошенник из «банка» по WhatsApp* заявил, что на имя жертвы оформлены кредиты, и назначил «куратора» — женщину, которая убедила установить мобильные приложения восьми банков «для отмены займов». Финальным аккордом стал звонок «полицейского» в форме, который на видеосвязь подтвердил опасность ситуации и потребовал следовать инструкциям. В итоге мужчина оформил несколько кредитов и перевёл мошенникам около 9 миллионов тенге.