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На ЖД перегоне в Самарской области утром 4 июля задымился вагон-платформа

Ранним утром 4 июля, в Кинельском районе Самарской области произошел нештатный случай на железнодорожных путях.

Ранним утром 4 июля, в Кинельском районе Самарской области произошел нештатный случай на железнодорожных путях.

Примерно в 5:08 (МСК) на перегоне между станциями Тургеневка и Георгиевка один из вагонов-платформ грузового состава начал дымиться.

Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Как оказалось, позже, в момент происшествия платформа была без груза и находилась в рабочем состоянии, и уже готовилась к дальнейшей отправке.

Важно отметить, что подобные вагоны широко используются для перевозки длинномерных грузов — таких как лесоматериалы, металлические трубы, балки и прочие строительные или промышленные материалы.

Для ликвидации задымления был направлен специализированный пожарный поезд.

Благодаря слаженным действиям железнодорожников и спасательных служб, угроза была полностью нейтрализована, никто не пострадал, а движение поездов осталось бесперебойным.

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