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В Славянском заливе в Приморье произошел разлив нефти

Сотрудники природоохранной прокуратуры проконтролируют ситуацию, связанную с разливом нефтепродуктов в Славянском заливе на территории Приморского края.

«Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор поставил на контроль ситуацию с разливом топлива в бухте Славянский залив», — проинформировали сегодня в надзорном ведомстве.

Организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, добавили в прокуратуре.

Ранее, в начале июня, стало известно о разливе топлива в акватории Владивостока. В Сети появились видеозаписи с большим пятном мазута в районе станции Чайка.

Справка.

Бухта Славянский залив — внутренняя часть залива Петра Великого в Японском море. Ее воды омывают побережье Хасанского района Приморского края.