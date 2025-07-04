В Славянском заливе в Приморье произошел разлив нефти

«Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор поставил на контроль ситуацию с разливом топлива в бухте Славянский залив», — проинформировали сегодня в надзорном ведомстве.
Организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, добавили в прокуратуре.
Ранее, в начале июня, стало известно о разливе топлива в акватории Владивостока. В Сети появились видеозаписи с большим пятном мазута в районе станции Чайка.
Справка.
Бухта Славянский залив — внутренняя часть залива Петра Великого в Японском море. Ее воды омывают побережье Хасанского района Приморского края.