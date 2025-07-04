Жительница Самарской области выдумала ребенка и заработала на этом 930 тысяч

Это случилось в Чапаевске. Женщину осудили за мошенничество при получении выплат в крупном размере. Подробнее о происшествии рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.
Правоохранители объяснили: злоумышленница передала информацию о рождении малыша в 2020 году в некие компетентные органы. Позже ей перевели из областного бюджета около 930 тыс. рублей.
Далее о мошеннической схеме узнали стражи порядка. На женщину завели дело. Чапаевский городской суд лишил ее свободы на полтора года. Но потом решили, что местная исправится в других условиях.
Отправили принудительные работы на тот же срок с удержанием 5% зарплаты. Плюс арестовали счета по иску о взыскании незаконно полученных выплат в пользу Минсоцдемографии губернии и отделения Соцфонда.
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