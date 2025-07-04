Город без защиты? В Косшы хотят объявить ЧС техногенного характера

Кроме того, режим ЧС предлагается ввести и на строящемся объекте пожарного депо (тот же квартал, участок 8190), учитывая участившиеся случаи возгораний и отсутствие полной готовности объекта к эксплуатации. Строительство депо, по плану, должно быть завершено до конца 2025 года, но текущая ситуация вызывает обеспокоенность у властей.