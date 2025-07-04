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Площадь пожара на улице Полтавской в Ростове увеличилась до 160 кв. метров

Пожар на улице Полтавской в Ростове стал больше, на месте тушения увеличили силы и средства.

Источник: Комсомольская правда

Площадь пожара в частном секторе на улице Полтавской в Ростове-на-Дону увеличилась до 160 кв. метров. Полыхает дом, в котором никто не жил, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Тушение осложняется плотной застройкой. Основные усилия направлены на защиту соседних домов, — говорится в информации ведомства.

Силы и средства на месте происшествия увеличили: работают 52 человека, используется 16 единиц техники. Ранее к тушению от РСЧС привлекли 24 человека и восемь единиц техники. Площадь пожара до этого составляла 100 кв. метров.