Площадь пожара на улице Полтавской в Ростове увеличилась до 160 кв. метров

Площадь пожара в частном секторе на улице Полтавской в Ростове-на-Дону увеличилась до 160 кв. метров. Полыхает дом, в котором никто не жил, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Тушение осложняется плотной застройкой. Основные усилия направлены на защиту соседних домов, — говорится в информации ведомства.
Силы и средства на месте происшествия увеличили: работают 52 человека, используется 16 единиц техники. Ранее к тушению от РСЧС привлекли 24 человека и восемь единиц техники. Площадь пожара до этого составляла 100 кв. метров.