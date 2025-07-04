Сообщается о задержании одного из ближайших людей Кожамжарова

«Как нам только стало известно из достоверных источников, вчера был задержан и доставлен в Алматы Талгат Татубаев, который является одним из приближенных Кайрата Кожамжарова. 49-летний Талгат Татубаев большую часть своей карьеры посвятил финполиции (с 2005 года). В период правления там Кожамжарова, он поднялся до начальника департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП). Позже короткое время был заместителем заведующего отделом правоохранительной системы Администрации президента, затем вновь вернулся в финпол, который к тому времени стал называться Национальным бюро по противодействию коррупции, а с сентября 2016 по май 2019 годов возглавил антикоррупционную службы», — сообщает Elmedia в пятницу.