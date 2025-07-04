Сообщается о задержании одного из ближайших людей Кожамжарова

«Как нам только стало известно из достоверных источников, вчера был задержан и доставлен в Алматы Талгат Татубаев, который является одним из приближенных Кайрата Кожамжарова. 49-летний Талгат Татубаев большую часть своей карьеры посвятил финполиции (с 2005 года). В период правления там Кожамжарова, он поднялся до начальника департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП). Позже короткое время был заместителем заведующего отделом правоохранительной системы Администрации президента, затем вновь вернулся в финпол, который к тому времени стал называться Национальным бюро по противодействию коррупции, а с сентября 2016 по май 2019 годов возглавил антикоррупционную службы», — сообщает Elmedia в пятницу.
В период, когда Кожамжаров был генпрокурором, Татубаев служил начальником службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК, а затем вплоть до марта 2022 года числился советником министра юстиции.
«По данным доверенного источника Elmedia, Талгат Татубаев подозревается в применении пыток к сотрудникам “БТА банка”. Речь, по всей видимости, идет о старом, но до сих пор не закрытом эпизоде, связанном с массовыми задержаниями в период “войны” за активы БТА и возврата долгов банку, где обвинения в пытках и принуждении к даче показаний неоднократно поднимались правозащитниками и адвокатами. Согласно данным источника, Татубаев фигурирует как потенциальный организатор или соучастник применения пыток в отношении ряда сотрудников банка, что ложится в рамки более широкой зачистки внутри силового блока Казахстана. Следствие ведет межведомственная следственная группа при генпрокуратуре. Другой источник сообщил нам, что бывший и действующие сотрудники той же прокуратуры и других правоохранительных органов из числа “кожамжаровцев” пытаются вытащить своего соратника и подельника», — уточняет Elmedia.
Редакция КазТАГ обратилась за комментариями в пресс-службу генеральной прокуратуры, где пока не подтвердили и не опровергли информацию о задержании Татубаева.
Отметим, что это не первый случай, когда команду Кожамжарова обвиняют в причастности к пыткам.
11 декабря 2023 года КазТАГ сообщал о задержании экс-подчиненного Кайрата Кожамжарова — бывшего сотрудника финпола Улана Мадиева, которого обвиняют в пытках. Редакция тогда уточнила, что громкое «Хоргосское дело» получило продолжение. В информации о пытках, которые вменяют бывшим подчиненным экс-сенатора, в числе прочего упоминаются изнасилования девушек, которые стали подозреваемыми по «Хоргосскому делу». В материалах фигурируют имена Мадиева, бывшего высокопоставленного сотрудника финпола Талгата Татубаева (один из ближайших «протеже» экс-сенатора Кожамжарова) и экс-главы департамента финпола по Алматинской области Сергя Потанина, которых Кожамжаров продвигал по карьерной лестнице. Примечательно, что, если Мадиев, Татубаев и бывший начальник департамента АБЭКП по Алматы Максат Дуйсенов просто названы выгодополучателями контрабанды на «Хоргосе», то сам Кожамжаров называется главным выгодополучателем указанных криминальных схем.
15 декабря 2023 года возобновление расследования по громкому «Хоргосскому делу» подтвердилось официально, а уже 9 января 2024 года КазТАГ со ссылкой на источник сообщил о задержании еще одного экс-подчиненного Кожамжарова — бывшего сотрудника алматинского городского департамента финпола Кенжебая Жумабекова — данное задержание тоже подтвердилось позднее официально. Он считается близким другом агента финпола Талгата Махатова, который упоминается в материале газеты «Время» про Нурлана Аманбека, занимавшего до недавнего времени пост ИО заместителя начальника департамента полиции Алматы.
Незадолго до публикации материала о задержании Мадиева КазТАГ приводил информацию о том, что экс-прокурор Наурызбайского района Алматы Виктор Тихонов, осужденный по сфабрикованному делу и оправданный Верховным судом, указал на вероятную косвенную причастность подчиненных Кожамжарова к громкому убийству ключевого свидетеля по «Хоргосскому делу». 11 января 2024 года КазТАГ сообщал, что раскрыты детали касательно данного убийства.
1 марта КазТАГ сообщал, что экс-подчиненные Кожамжарова дали признательные показания по «Хоргосскому делу».
9 апреля стало известно, что Нурлан Аманбек был пособником сотрудников комитета национальной безопасности (КНБ) и оказался связан с уже небезызвестным Махатовым. Незадолго до этого — 29 марта КазТАГ сообщал, что в отношении Аманбека было возбуждено уголовное дело.
18 марта КазТАГ сообщил, что свидетель по уголовному делу о заказном убийстве таможенника Медета Жамашева — Талгат Карабаев — назвал суммы взяток, которые передавались руководству агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП, финпол) в период, когда совершались преступления в рамках громкого «Хоргосского дела».
В июле в суде прозвучали откровенные показания про экс-сенатора Кайрата Кожамжарова.
29 августа по делу о заказном убийстве таможенника был вынесен приговор. Махатов («Бетон») признан заказчиком и осужден на 20 лет заключения. Примечательно, что среди осужденных есть и Ержан Касымбаев — брат Хасана Касымбаева, которого считают лидером небезызвестной ОПГ «Хуторские» — группировка вновь начала регулярно упоминаться в связи с громким убийством подростка Шерзата Болата близ Талгара. Ержан Касымбаев был признан одним из непосредственных исполнителей заказного убийства и осужден на 15 лет заключения. 8 января 2025 года КазТАГ сообщал, что в суд поступило новое уголовное дело против Махатова. 9 марта КазТАГ сообщал, что два уголовных дела против «Бетона» объединили в одно.
26 февраля КазТАГ со ссылкой на источник сообщал, что Кожамжаров после пыток требовал от фигурантов уголовного дела оговорить сотрудников КНБ, а 8 марта информировал, что генпрокуратура назвала Кожамжарова в ответе по поводу пыток фигурантов «Хоргосского дела».
19 марта официальный представитель антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров сообщил, что действующий «антикор» не имеет никакого отношения к финполу под руководством Кожамжарова.
21 марта стало известно, что дело экс-подчиненного Кожамжарова по обвинению в пытках вернули следователям. Причем, в материале газеты «Время» была выдвинута версия, что за оправдание экс-подчиненных Кожамжарова якобы дали взятку до 10 млн иностранной валюты.
22 апреля сообщалось, что дело экс-подчиненного Кожамжарова по обвинению в пытках получила судья Айжан Кульбаева, осудившая ранее бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева за жестокое убийство своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой.
17 июня КазТАГ сообщал, что членов команды Кожамжарова осудили за пытки главных фигурантов «Хоргосского дела».