Казахстанца обвинили в попытке теракта в Санкт-Петербурге

По данным следствия, Мартынов, действуя по заданию украинской спецслужбы за деньги, планировал совершить тяжкие преступления против объектов связи и энергетики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Он прошел обучение, получил инструкции о поджогах и изучил расположение целей через мессенджер.
С сентября по октябрь 2023 года Мартынов поджег вышки сотовой связи на улицах Обручевых и Чугунной в Санкт-Петербурге, улице Ясной в Мурино, а также распределительный щит и кабель на Полюстровском проспекте. Он также пытался поджечь трансформатор и передал иностранной разведке координаты нефтеперерабатывающего комплекса.
«В период с сентября по октябрь 2023 года обвиняемый совершил поджоги вышек сотовой связи на улицах Обручевых и Чугунной в Санкт-Петербурге и улице Ясной в г. Мурино Ленинградской области, распределительного щита и кабеля питания на Полюстровском проспекте в Санкт-Петербурге, а также попытку поджога трансформатора на этом же проспекте», — сообщили в прокуратуре.
После вручения копии заключения дела передадут в 1-й Западный окружной военный суд для рассмотрения.
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