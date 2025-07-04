Казахстанца обвинили в попытке теракта в Санкт-Петербурге

«В период с сентября по октябрь 2023 года обвиняемый совершил поджоги вышек сотовой связи на улицах Обручевых и Чугунной в Санкт-Петербурге и улице Ясной в г. Мурино Ленинградской области, распределительного щита и кабеля питания на Полюстровском проспекте в Санкт-Петербурге, а также попытку поджога трансформатора на этом же проспекте», — сообщили в прокуратуре.