В Пермском крае объявлена беспилотная опасность

Сегодня, 4 июля, в Прикамье объявлена беспилотная опасность.
В краевом минтербезе пояснили, что режим «Беспилотной опасности» объявлен в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах, оперативные службы находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз, и попросили прикамцев не поддаваться панике.
В аэропорту вводились временные ограничения на прием и вылет самолетов, сейчас они уже сняты.
В разных районах Перми отмечаются проблемы как с мобильным интернетом, так и с мобильной связью.
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