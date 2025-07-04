Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае объявлена беспилотная опасность

Сегодня, 4 июля, в Прикамье объявлена беспилотная опасность.

Сегодня, 4 июля, в Прикамье объявлена беспилотная опасность.

В краевом минтербезе пояснили, что режим «Беспилотной опасности» объявлен в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах, оперативные службы находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз, и попросили прикамцев не поддаваться панике.

В аэропорту вводились временные ограничения на прием и вылет самолетов, сейчас они уже сняты.

В разных районах Перми отмечаются проблемы как с мобильным интернетом, так и с мобильной связью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше