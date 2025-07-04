Пыталась потушить сама: жительница башкирской деревни пострадала в крупном пожаре

В деревне Калканово Учалинского района Башкирии произошел крупный пожар, в результате которого пострадала местная жительница. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, возгорание началось с деревянного навеса, после чего огонь быстро распространился на крышу бревенчатого строения, баню и летний дом.
59-летняя женщина вместе с мужем попытались самостоятельно потушить пламя, однако не справились с интенсивным горением. В результате женщина получила ожоги, ее госпитализировали.
Огнеборцам МЧС и добровольцам удалось локализовать пожар на площади 146 квадратных метров и предотвратить его распространение на гараж и сарай. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электропроводке.
По данным чрезвычайного ведомства, за последние сутки в республике зафиксировано 22 пожара, для ликвидации последствий ДТП спасатели привлекались восемь раз. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.
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