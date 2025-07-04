СК приговорил двух членов банды Басаева и Хаттаба к 21 и 24 и годам заключения

Ранее Life.ru рассказывал о приговоре жителю Скопинского района Рязанской области. Он получил 19 лет колонии строгого режима за то, что расстрелял своих коллег по производству. Нападение произошло 18 июня 2024 года: между мужчиной и коллегами возник конфликт, который тот стал решать с помощью охотничьего ружья. Ранения получили двое: одна пострадавшая скончалась на месте, а второго успели госпитализировать, но он умер в больнице.