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Экс-главврач Сергачской ЦРБ заправлял авто жены за счет больницы

Экс-главврач Сергачской ЦРБ подозревается в растрате, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Установлено, что с июля 2024 года по февраль 2025-го подозреваемый регулярно заправлял авто своей жены бензином, пользуясь топливной картой учреждения. При этом машина никакого отношения к больнице не имела. Своими действиями теперь уже бывший руководитель ЦРБ причинил ущерб на более чем 127 тысяч рублей. О растрате стало известно в ходе прокурорской проверки. Материалы проверки были переданы в СК, где впоследствии завели уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ.

Скоро задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения. А пока следователи собирают доказательную базу.