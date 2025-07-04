Экс-главврач Сергачской ЦРБ заправлял авто жены за счет больницы

Установлено, что с июля 2024 года по февраль 2025-го подозреваемый регулярно заправлял авто своей жены бензином, пользуясь топливной картой учреждения. При этом машина никакого отношения к больнице не имела. Своими действиями теперь уже бывший руководитель ЦРБ причинил ущерб на более чем 127 тысяч рублей. О растрате стало известно в ходе прокурорской проверки. Материалы проверки были переданы в СК, где впоследствии завели уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ.