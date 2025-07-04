В Алексеевском районе питбайкер-подросток сбил трех девочек-пешеходов

В Алексеевском районе Татарстана случилось ДТП с участием несовершеннолетнего водителя питбайка. Об этом сообщил глава района Сергей Демидов.
Как выяснилось, питбайкер на высокой скорости столкнулся с тремя девочками-пешеходами. В результате столкновения одна из девочек получила серьезные травмы, в том числе перелом основания черепа. Пострадавшей 16 лет.
Демидов подчеркнул, что в любом дорожно-транспортном происшествии всегда есть виновник. Ответственность за случившееся лежит на родителях, которым, вероятно, безразлична жизнь и здоровье своего ребенка. К тому же по вине их чада пострадали другие люди. Глава района добавил, что наказание будет справедливым. Также он призвал родителей не покупать детям «опасные игрушки».
Напомним, в Нижнекамске мотоциклист столкнулся с легковушкой и погиб. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.