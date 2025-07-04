В Алексеевском районе питбайкер-подросток сбил трех девочек-пешеходов

Демидов подчеркнул, что в любом дорожно-транспортном происшествии всегда есть виновник. Ответственность за случившееся лежит на родителях, которым, вероятно, безразлична жизнь и здоровье своего ребенка. К тому же по вине их чада пострадали другие люди. Глава района добавил, что наказание будет справедливым. Также он призвал родителей не покупать детям «опасные игрушки».