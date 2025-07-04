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В Казахстане ФСБ разыскивает россиянина с доступом к гостайне

Бывшего сотрудника Казанского авиационного завода (КАЗ) разыскивают за то, что он уехал в Казахстан. Оказалось, что нарушил ограничения, связанные с государственной тайной. Как сообщает издание Inkazan, уголовное дело в отношении мужчины завело управление ФСБ России по Татарстану.

Мужчина имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. Это значит, что он не имел права покидать территорию России.

«Несмотря на это, сотрудник КАЗа уехал в Казахстан, нарушив режим секретности. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия», — сообщили журналисты.

В связи с этим ФСБ возбудила дело по статье — «Нарушение требований по защите государственной тайны».

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 до 500 тысяч рублей. В худшем случае мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Также в законе есть и более строгая часть 2 — за незаконную пересылку или вывоз носителей гостайны. В этом случае срок лишения свободы достигнет 7 лет, если преступление совершено группой лиц.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 28-летнего жителя Казахстана Артура Мартынова. Его обвиняют в покушении на теракт, пособничестве терроризму, шпионаже, диверсиях и обучении для этих целей.