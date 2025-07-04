В Казахстане ФСБ разыскивает россиянина с доступом к гостайне

Мужчина имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. Это значит, что он не имел права покидать территорию России.
«Несмотря на это, сотрудник КАЗа уехал в Казахстан, нарушив режим секретности. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия», — сообщили журналисты.
В связи с этим ФСБ возбудила дело по статье — «Нарушение требований по защите государственной тайны».
За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 до 500 тысяч рублей. В худшем случае мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет.
Также в законе есть и более строгая часть 2 — за незаконную пересылку или вывоз носителей гостайны. В этом случае срок лишения свободы достигнет 7 лет, если преступление совершено группой лиц.
Ранее прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу 28-летнего жителя Казахстана Артура Мартынова. Его обвиняют в покушении на теракт, пособничестве терроризму, шпионаже, диверсиях и обучении для этих целей.