В Самарской области предпринимателя оштрафовали за показ животных без лицензии

Нарушитель незаконно использовал их в «культурно-зрелищных целях». Подробнее об инциденте рассказали в природоохранной прокуратуре.
Предприниматель за деньги показывал животных. Но лицензии на это у него не было. На это обратили внимание правоохранители. В итоге привлекли к административной ответственности — оштрафовали на 30 тыс. рублей.
Ранее в Самаре иностранцы привезли жертвенного барана в жилой двор на улице Юбилейной.
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