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На Кубани 55-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме

Следователи СК проводят проверку после гибели мужчины при пожаре в Успенском районе.

Источник: пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

На Кубани 55-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме. Все произошло в хуторе Веселом Успенского района вечером 3 июля.

Огнем охватило частный дом на улице Буденного. Возгорание заметили соседи, которые и вызвали пожарных.

Прибывшие спасатели локализовали пожар. Во время тушения в одной из комнат они нашли тело 55-летнего хозяина дома.

Одной из причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Следователем осмотрено место происшествия и организована проверка.

«Продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.