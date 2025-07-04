На Кубани 55-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме. Все произошло в хуторе Веселом Успенского района вечером 3 июля.
Огнем охватило частный дом на улице Буденного. Возгорание заметили соседи, которые и вызвали пожарных.
Прибывшие спасатели локализовали пожар. Во время тушения в одной из комнат они нашли тело 55-летнего хозяина дома.
Одной из причин пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Следователем осмотрено место происшествия и организована проверка.
«Продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.