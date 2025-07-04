На территории дома в поселке Долотинка Ростовской области ввели режим ЧС

В Миллеровском районе Ростовской области, на территории дома в котором при атаке БПЛА погибла 75-летняя женщина, ввели режим ЧС. Об этом 4 июля в своем телеграм-канале сообщает глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко.
По словам главы, в поселке Долотинка после падения БПЛА был поврежден многоквартирный дом, в нем обрушилась плита перекрытия. Кроме того, в ближайших домах оказались повреждены окна и двери, разбито остекление. Десять оконных проемов пострадали в здании детского сада.
Сейчас на месте происшествия ведутся работы по восстановлению остекления и замене окон.
— Из дома, получившего повреждения, эвакуированы жители. В данный момент на территории Советской, 2А введен режим чрезвычайной ситуации, — информирует Олег Коваленко.
Районный глава выразил соболезнования родным и коллегам 75-летней Ангелины Яковлевны Шаповаловой, погибшей в поврежденном из-за БПЛА доме. В разные годы женщина была воспитателем в интернате и заведующей детского сада, а потом вышла на пенсию.
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