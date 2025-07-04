В Башкирии с начала 2025 года погибли 26 пешеходов.

Как сообщил в своих соцсетях главный госавтоинспектора Башкирии Владимир Севастьянов, за пять месяцев этого года на территории республики из-за наездов на пешеходов зарегистрировали 285 ДТП. По его словам, это 29,3% от общего количества автоаварий. В них погибли 26 человек и 266 получили ранения различной степени тяжести.