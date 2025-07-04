Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии с начала 2025 года погибли 26 пешеходов

В Башкирии с начала 2025 года погибли 26 пешеходов.

Источник: Башинформ

Как сообщил в своих соцсетях главный госавтоинспектора Башкирии Владимир Севастьянов, за пять месяцев этого года на территории республики из-за наездов на пешеходов зарегистрировали 285 ДТП. По его словам, это 29,3% от общего количества автоаварий. В них погибли 26 человек и 266 получили ранения различной степени тяжести.

Основное количество происшествий с погибшими (20 из 26) произошло в тёмное время суток. Основная масса ДТП (275 из 285) случилась в населенных пунктах городского и сельского типа.