В Башкирии с начала 2025 года погибли 26 пешеходов.

Как сообщил в своих соцсетях главный госавтоинспектора Башкирии Владимир Севастьянов, за пять месяцев этого года на территории республики из-за наездов на пешеходов зарегистрировали 285 ДТП. По его словам, это 29,3% от общего количества автоаварий. В них погибли 26 человек и 266 получили ранения различной степени тяжести.
Основное количество происшествий с погибшими (20 из 26) произошло в тёмное время суток. Основная масса ДТП (275 из 285) случилась в населенных пунктах городского и сельского типа.