В Волгограде в июне бесследно исчезли 48 человек

Родные и близкие 48 человек июне 2025 года обратились в волгоградское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» за помощью после того, как их члены их семьи бесследно исчезли. Ушли из дома и не вернулись, поехали в другой город, на природу, на рыбалку и пропали. Историй множество. 5 из них закончились плохо: волонтеры нашли мертвыми пять человек из тех, кто был в списке пропавших.
К счастью, большинство таких случаев все же заканчивается хорошими новостями: 29 человек найдены живыми. Они просто забыли или не хотели предупреждать, куда направляются. Судьба шести человек до сих пор неизвестна, их поиски продолжаются: волонтеры расклеивают объявления, распространяют ориентировки в соцсетях, проверят поступившие сигналы от очевидцев.
— Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800)700−54−52, напомнили волонтеры.