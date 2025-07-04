В Волгограде в июне бесследно исчезли 48 человек

Родные и близкие 48 человек июне 2025 года обратились в волгоградское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» за помощью после того, как их члены их семьи бесследно исчезли. Ушли из дома и не вернулись, поехали в другой город, на природу, на рыбалку и пропали. Историй множество. 5 из них закончились плохо: волонтеры нашли мертвыми пять человек из тех, кто был в списке пропавших.