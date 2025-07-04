Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в частном доме на Полтавской в Ростове локализовали на 160 кв. метрах

Пожар на Полтавской в Ростове локализован, полную ликвидацию пожара еще не объявляли.

Источник: Комсомольская правда

В частном доме на улице Полтавской в Ростове-на-Дону остановили распространение огня. Сейчас пожарные продолжают тушение, сообщили днем 4 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Горение локализовали в 13:05 на площади в 160 кв. метров, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, пожар в плотной частной застройке начался сегодня днем. Сначала сообщалось о том, что горит 100 кв. метров. С увеличением площади пожара привлекли дополнительные силы и средства. По последним данным, на месте происшествия задействовали 52 человека и 16 единиц техники.

Подпишись на нас в Telegram.