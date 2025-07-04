Пожар в частном доме на Полтавской в Ростове локализовали на 160 кв. метрах

В частном доме на улице Полтавской в Ростове-на-Дону остановили распространение огня. Сейчас пожарные продолжают тушение, сообщили днем 4 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Горение локализовали в 13:05 на площади в 160 кв. метров, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, пожар в плотной частной застройке начался сегодня днем. Сначала сообщалось о том, что горит 100 кв. метров. С увеличением площади пожара привлекли дополнительные силы и средства. По последним данным, на месте происшествия задействовали 52 человека и 16 единиц техники.
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