Пожар в частном доме на Полтавской в Ростове локализовали на 160 кв. метрах

Напомним, пожар в плотной частной застройке начался сегодня днем. Сначала сообщалось о том, что горит 100 кв. метров. С увеличением площади пожара привлекли дополнительные силы и средства. По последним данным, на месте происшествия задействовали 52 человека и 16 единиц техники.