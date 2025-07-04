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МВД: семья минчан задержана за хобби, которым они занимались два года

Семья минчан задержана за хобби с опасными растениями.

Источник: Комсомольская правда

В Минске правоохранители задержали семью минчан за опасное увлечение, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, наркоконтроль задержал мужа с женой, которые дома оборудовали специальное помещение, чтобы выращивать наркосодержащие растения.

В квартире минчан нашли и изъяли удобрения, 5 горшков с запрещенными растениями и около 300 граммов готового к употреблению вещества.

При задержании супруги сказали, что выращиванием наркорастений они в качестве хобби увлеклись два года назад. Семена и оборудование для гроубокса купили в интернете.

Расследуется уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Еще сообщили, что под Климовичами мужчина утонул на озере, отправившись за водяными лилиями для супруги: «Хотел нарвать жене кувшинок».

А в Светлогорске две девочки-подростка тонули на городском пляже: «Течение стало уносить детей от берега».