В Челябинске на ветеринара напала толпа людей в масках

В Тракторозаводском районе Челябинска на ветеринара из Копейска напала толпа неизвестных в масках. Они представились «зоозащитниками» и хотели отобрать у мужчины чемодан с ветеринарными препаратами. В ответ на отказ его избили, сообщает телеграм-канал «ЧП ДТП Челябинск».
Ветеринар опубликовал видео, на котором говорит, что приехал на вызов в Тракторозаводском районе на эвтаназию собаки. Выяснилось, что никакой собаки нет, да и квартиры по этому адресу вообще не существует.
Вдруг, по его словам, со всех сторон его окружило около 30 человек в масках. Они потребовали чемодан с ветпрепаратами. Мужчина отказался. Тогда его избили. В результате инцидента у пострадавшего перелом ребра и ушибы, сообщает телеграм-канал.
Ветеринар считает, что нападение было спланировано и хочет предупредить своих коллег, чтобы они соблюдали осторожность.