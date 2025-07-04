В Челябинске на ветеринара напала толпа людей в масках

Вдруг, по его словам, со всех сторон его окружило около 30 человек в масках. Они потребовали чемодан с ветпрепаратами. Мужчина отказался. Тогда его избили. В результате инцидента у пострадавшего перелом ребра и ушибы, сообщает телеграм-канал.