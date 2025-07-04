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СКР: взрыв коробки в Копейске был неудачной попыткой убийства

Правоохранительными органами продолжается расследование ЧП, в прямом и переносном смысле взорвавшегося в Копейске.

Источник: РИА "Новости"

Правоохранительными органами продолжается расследование ЧП, в прямом и переносном смысле взорвавшегося в Копейске. Напомним, местный житель нёс коробку, которая неожиданно рванула прямо на улице. Как следствие, мужчина лишился кистей рук. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, случившееся могло быть неудачной попыткой убийства.

Полиция в сотрудничестве с УФСБ и СКР восстановила картину происходящих в тот день событий. Как считает следствие, 55-летний копейчанин имел очень напряжённые отношения с соседом, и в итоге решился совершить убийство. Причём сделал это он довольно необычным образом. Мужчина спрятал в своём почтовом ящике коробку с взрывчатым веществом, осознавая, что его сосед часто заглядывает в чужой почтовый. В итоге всё пошло по задуманному злоумышленником сценарию. Мужчина взял посылку, которая, как он думал, предназначалась соседу, и понёс домой. Позднее прогремел взрыв, который и привёл к известным последствиям.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается. Назначен ряд новых судебных экспертиз.