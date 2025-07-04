СКР: взрыв коробки в Копейске был неудачной попыткой убийства

Полиция в сотрудничестве с УФСБ и СКР восстановила картину происходящих в тот день событий. Как считает следствие, 55-летний копейчанин имел очень напряжённые отношения с соседом, и в итоге решился совершить убийство. Причём сделал это он довольно необычным образом. Мужчина спрятал в своём почтовом ящике коробку с взрывчатым веществом, осознавая, что его сосед часто заглядывает в чужой почтовый. В итоге всё пошло по задуманному злоумышленником сценарию. Мужчина взял посылку, которая, как он думал, предназначалась соседу, и понёс домой. Позднее прогремел взрыв, который и привёл к известным последствиям.