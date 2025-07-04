Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске представили новый «рейтинг» самых безрассудных автолюбителей

В Челябинске представили новый «рейтинг» самых безрассудных автолюбителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Willian Cittadin/CC0

С начала года камеры фото- и видеофиксации областного министерства общественной безопасности запечатлели более 737 тыс. нарушений скоростного режима.

Так, водитель BMW мчался на скорости 169 км/ч на участке дороги с ограничением в 60 км/ч.

Владелец электромобиля Zeekr двигался со скоростью 159 км/ч в зоне, где разрешено 60 км/ч.

Другой водитель BMW разогнался до 158 км/ч на участке с ограничением 60 км/ч.

«Исследования показывают, что при столкновении на скорости 80 км/ч шансы на выживание значительно ниже, чем при столкновении на скорости 30 км/ч», — говорится в комментарии.

Всего с января 2025 года камеры зафиксировали 334 случая превышения скорости более чем на 80 км/ч.