В Челябинске представили новый «рейтинг» самых безрассудных автолюбителей

С начала года камеры фото- и видеофиксации областного министерства общественной безопасности запечатлели более 737 тыс. нарушений скоростного режима.
Так, водитель BMW мчался на скорости 169 км/ч на участке дороги с ограничением в 60 км/ч.
Владелец электромобиля Zeekr двигался со скоростью 159 км/ч в зоне, где разрешено 60 км/ч.
Другой водитель BMW разогнался до 158 км/ч на участке с ограничением 60 км/ч.
«Исследования показывают, что при столкновении на скорости 80 км/ч шансы на выживание значительно ниже, чем при столкновении на скорости 30 км/ч», — говорится в комментарии.
Всего с января 2025 года камеры зафиксировали 334 случая превышения скорости более чем на 80 км/ч.