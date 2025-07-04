В КазНУ произошла драка во время вручения дипломов

В социальных сетях распространяется видеоролик, который запечатлел драку между молодыми людьми, произошедшую прямо во время церемонии под звуки торжественной музыки. Инцидент случился на глазах у родителей, бабушек и дедушек, собравшихся разделить радость выпускников.
Примечательно, что в комментариях к видеоролику обсуждают не драку, а организацию церемонии.
Корреспондент «Курсива» обратился за комментарием в пресс-службу КазНУ.
Напомним, выпускники КазНУ пожаловались, что университет провел торжественное вручение дипломов исключительно для активистов и обладателей красных дипломов. Остальным студентам, как сообщается, дипломы вручали в спешке, в душном помещении Farabi Hub, которое, по описаниям, больше напоминало «лабораторию на ремонте», чем праздничную площадку.
В КазНУ пояснили, что в 2025 году дипломы получают 7080 выпускников, из них 5410 бакалавров, 1163 магистра и 507 докторантов. Из общего числа 1404 выпускника удостоены дипломов с отличием.