В КазНУ произошла драка во время вручения дипломов

Напомним, выпускники КазНУ пожаловались, что университет провел торжественное вручение дипломов исключительно для активистов и обладателей красных дипломов. Остальным студентам, как сообщается, дипломы вручали в спешке, в душном помещении Farabi Hub, которое, по описаниям, больше напоминало «лабораторию на ремонте», чем праздничную площадку.