У экс-главы Бугульмы конфисковали три квартиры, дом и Porsche

Суд решил обратить в пользу государства квартиру в ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани, место на парковке в том же ЖК, квартиру в ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной в Москве, квартиру в Сочи, в ЖК «Golden Palace», а также дом и участок в коттеджном поселке «Рич&Рич» в Сочи.