Глава Регионального центра ГЧП осужден на восемь лет в ВКО

«Председателем Правления АО “РЦГЧП ВКО” Б., при пособничестве руководителя рабочей группы Х., путем принятия не соответствующих технической спецификации светильников и проведения оплаты по ним, причинен ущерб государству на общую сумму Т2 266 707 000. Кроме того, Б., Х., и работник рабочей группы П., в период с 6 апреля по 25 июля 2023 года, путем подписания фиктивных промежуточных актов, совершили хищение путем присвоения и растраты в особо крупном размере на сумму Т122 883 000. Также в период со 2 сентября 2022 года по 12 декабря 2022 года, путем незаконного заключения с подрядчиком дополнения к контракту, завысив стоимость работ (товаров и услуг), произвел перечисление денежных средств в адрес Подрядчика в общей сумме Т206 003 200 по завышенным расценкам», — уточнили в суде.