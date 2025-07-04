Глава Регионального центра ГЧП осужден на восемь лет в ВКО

«Суд пришел к выводу о виновности подсудимых на основании совокупности допустимых и достоверных доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства, включая показания свидетелей, экспертные заключения и иные материалы уголовного дела. Председатель Правления АО “РЦГЧП ВКО” Б. признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), пункту 1 части 3 статьи 218 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем), пункту 3 части 4 статьи 361 (злоупотребление должностными полномочиями), части 1 статьи 364 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) УК; ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», — говорится в сообщении в пятницу.
Руководитель рабочей группы АО «РЦГЧП ВКО» Х. признан виновным и осужден на восемь лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе; работник рабочей группы АО «РЦГЧП ВКО» П. признан виновным и осужден на срок семь лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
«Председателем Правления АО “РЦГЧП ВКО” Б., при пособничестве руководителя рабочей группы Х., путем принятия не соответствующих технической спецификации светильников и проведения оплаты по ним, причинен ущерб государству на общую сумму Т2 266 707 000. Кроме того, Б., Х., и работник рабочей группы П., в период с 6 апреля по 25 июля 2023 года, путем подписания фиктивных промежуточных актов, совершили хищение путем присвоения и растраты в особо крупном размере на сумму Т122 883 000. Также в период со 2 сентября 2022 года по 12 декабря 2022 года, путем незаконного заключения с подрядчиком дополнения к контракту, завысив стоимость работ (товаров и услуг), произвел перечисление денежных средств в адрес Подрядчика в общей сумме Т206 003 200 по завышенным расценкам», — уточнили в суде.
Судом удовлетворены исковые требования АО «РЦГЧП ВКО» на сумму Т333 386 200. В отношении исковых требований о взыскании в солидарном порядке с ответчиков Б. и Х. в пользу АО «РЦГЧП ВКО» причиненного ущерба в сумме Т2 266 707 000 судом признано за гражданским истцом право на удовлетворение иска; вопрос о его размерах передан на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства.
«Приговор не вступил в законную силу», — добавили в суде.