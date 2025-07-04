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Нарушения нашли в санатории в Джубге, где отравились дети

В санатории в Джубге, где отравились дети, новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Источник: Комсомольская правда

Нарушения нашли в лагере Джубги, где отравились дети. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло в санатории «Звездочка». Роспотребнадзор выявил в учреждении норовирусную. На плохое самочувствие пожаловались четверо детей, 13 работников пищеблока и девять вожатых.

«Незамедлительно обеспечена госпитализация детей по эпидемическим показаниям. Весь заболевший персонал отстранен от работы», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Специалисты нашли нарушения санитарных правил в пищеблоке и в спальных корпусах. Администрация санатория не соблюдала необходимый перерыв между первой и второй оздоровительными сменами для генеральной уборки с дезинфицирующими средствами.

В санатории организовали ежедневное медицинское наблюдение за контактными детьми и работниками.

«Новых случаев заболевания острыми кишечными инфекциями в санатории не зарегистрировано», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В адрес санатория и индивидуального предпринимателя, организующего питание детей, выдали предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Возбуждено дело об административном правонарушении.