Нарушения нашли в санатории в Джубге, где отравились дети

Нарушения нашли в лагере Джубги, где отравились дети. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Напомним, все произошло в санатории «Звездочка». Роспотребнадзор выявил в учреждении норовирусную. На плохое самочувствие пожаловались четверо детей, 13 работников пищеблока и девять вожатых.
«Незамедлительно обеспечена госпитализация детей по эпидемическим показаниям. Весь заболевший персонал отстранен от работы», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Специалисты нашли нарушения санитарных правил в пищеблоке и в спальных корпусах. Администрация санатория не соблюдала необходимый перерыв между первой и второй оздоровительными сменами для генеральной уборки с дезинфицирующими средствами.
В санатории организовали ежедневное медицинское наблюдение за контактными детьми и работниками.
«Новых случаев заболевания острыми кишечными инфекциями в санатории не зарегистрировано», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В адрес санатория и индивидуального предпринимателя, организующего питание детей, выдали предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Возбуждено дело об административном правонарушении.